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الخميس، 23-12-2021 09:37 ص

الهند...كلبة تنقذ رضيعة تركت طوال الليل في حقل - صور

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية نقلاً عن مصادر محلية في الهند أن كلبة وجراءها أنقذوا طفلة مولودة جديدة عبر إبقائها دافئة في حقل طوال الليل، بعد أن تركت هناك.

وأشارت «دايلي ستار» إلى أن «السكان المحليين في مقاطعة تشاتيسجاره بالهند أشاروا إلى أن شخصاً ما ترك الطفلة حديثة الولادة في الحقل أثناء الليل عارية وما زال الحبل السري ملتصقاً بها، لافتين إلى أنه تم العثور على الرضيعة بواسطة كلبة احتضنتها طوال الليل مع جرائها الصغيرة»، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

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وفي حديثه عن هذه الواقعة، قال أحد السكان المحليين: «ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هي التي أبقت هذا المولودة على قيد الحياة.. عادة تنخفض درجة الحرارة في الليل، وهذا هو شهر ديسمبر.. يجب أن أقول إن ذلك من حسن حظها»، وفق ما ذكرت «دايلي ستار». وبحسب الصحيفة، فقد تم العثور على الرضيعة بجوار مجموعة من الجراء، وتم اكتشافها بعد أن سمع السكان المحليون بكاءها في الهند .





المصدر - البيان 

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