انظر جيداً.. هل ترى رجلاً يركض نحوك أم يهرب منك؟

الوكيل الإخباري-تأمل الصورة أدناه، فهل يركض الرجل نحوك أم يبتعد عنك؟ فهناك خياران أمامك، سيحددان طريقة تفكيرك وفق ما ترى الرجل في الصورة.



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إذا رأيت رجلاً يجري نحوك

فإذا رأيت الرجل يجري نحوك، فهذا يعني أنك تحاول حل مشاكلك وتجاوز عقبات الحياة الصعبة باستخدام مهاراتك التحليلية.

كذلك، يعني أنك تتعلم بسرعة كبيرة عندما تركز كل طاقتك على شيء ما حتى تتوصل إلى فكرة عن كيفية التعامل مع هذا الشيء أو المشكلة.



لكن أنت لست جيداً في تعدد المهام، وتفضل التركيز على شيء واحد في كل مرة، بحسب موقع factfactories.



وبمجرد أن تتوصل إلى فكرة أو يكون لديك رأي قوي حول شيء ما، فأنت على استعداد لدعمها بحجج مقنعة لأنك متأكد من نفسك وتركيزك الكبير ومهارات الانتباه.



إذا رأيت رجلاً يهرب منك

في المقابل، إذا رأيت الرجل يهرب منك، فإن مهاراتك التحليلية والتفكير في أقصى حدودهما.



فأنت تعتمد على حواسك وتفكيرك ولا تتعجل في اتخاذ القرار.

ويكون عقلك في أفضل حالاته عندما تنغمس في شيء إبداعي أو تنشئ شيئاً من الصفر.



كما، يعني أنك تقوم بمهام متعددة رائعة ولديك ذاكرة رائعة أيضاً، وما يمكنك الاعتماد عليه دائماً هو حدسك وحواسك الممتازة!

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