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السبت، 08-04-2023 09:33 ص

بالفيديو.. كاميرا تفضح مسعفا حاول سرقة منزل مسنة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - التقطت كاميرا مراقبة محاولة سرقة مسعف مبلغ 60 جنيها إسترلينيا من منزل سيدة مسنة توفيت بعد فشل الفريق الطبي في إنقاذها من أزمة صحية مفاجأة ألمّت بها.

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المسعف وهو يسرق المال الذي كان موضوعا على طاولة في المنزل. وبعدما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع لإعادة النقود لمكانها.

 

لبنان 24

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