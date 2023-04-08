بالفيديو.. كاميرا تفضح مسعفا حاول سرقة منزل مسنة في بريطانيا

الوكيل الإخباري - التقطت كاميرا مراقبة محاولة سرقة مسعف مبلغ 60 جنيها إسترلينيا من منزل سيدة مسنة توفيت بعد فشل الفريق الطبي في إنقاذها من أزمة صحية مفاجأة ألمّت بها.



اضافة اعلان

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المسعف وهو يسرق المال الذي كان موضوعا على طاولة في المنزل. وبعدما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع لإعادة النقود لمكانها.









A paramedic who was caught on camera pocketing money from a 94-year-old's home moments after she collapsed and died has been spared jail.



Mark Titley was caught on CCTV stealing sixty pounds from a box after entering the patient's home in Shrewsbury last year. 😡😡😡A paramedic who was caught on camera pocketing money from a 94-year-old's home moments after she collapsed and died has been spared jail.Mark Titley was caught on CCTV stealing sixty pounds from a box after entering the patient's home in Shrewsbury last year. pic.twitter.com/QsnQg5pGd9 April 7, 2023

لبنان 24