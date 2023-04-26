بالفيديو- متزلج ينجو باعجوبة إثر سقوطه داخل صدع جليدي عميق في فرنسا

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو يظهر فيه متزلج على الجليد أثناء سقوطه داخل صدع جليدي عميق، مما تسبب في صدمة وخوف لمحبي هذه الرياضة وسلط الضوء على المخاطر المحتملة لممارسيها، بحسب ما نقل موقع "عربي بوست" عن صحيفة The Washington Post الأميركية.

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ويُظهر الفيديو، الذي التُقط في العام الماضي لكنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، المتزلجَ بينما يسقط بقدميه داخل الصدع الجليدي.

الى ذلك تُظلم الصورة للحظة بينما يسقط، ثم يصطدم بقطع كبيرة من الثلوج الساقطة، بينما يستمر المتزلج في السقوط لبضع ثوان يملؤها الرعب قبل أن تستقر زلاجاته على جانب الصدع، مما أنقذه من سقوط أعمق وأشد خطورة.



كما يُسمع المتزلج، الذي كان يصور نفسه على ما يبدو عبر كاميرا مُثبتة في خوذته، بينما يحاول التقاط أنفاسه قبل أن يلفظ بكلمات بالفرنسية: "يا لك من أحمق!".



وقد نُشر الفيديو عن طريق مجموعة تسلق جبال فرنسية تسمى Les Powtos في 18 أبريل/نيسان الجاري، وبدأت ردود أفعال مشاهدي الفيديو في التدفق على الفور، حيث علق أحد مستخدمي موقع تويتر قائلاً: "مرعب"، فيما علق آخر على عمق الصدع: "مخيف.. يبدو هذا بلا قرار".



بدورها، قالت المجموعة إن هدفها لم يكن إحداث "جلبة"، بل رفع الوعي حول مخاطر أن تتعرض للتشتت أثناء التزلج، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم خبرات مع التجول حول الجبال، مشيرة إلى أن المتزلج نجا من السقوط ولم يصَب.



وكان الحادث وقع في نيسان 2022 في جبل ميجي بالقرب من منتجع "لا جراف" للتزلج على الجليد في جنوب جبال الألب بفرنسا، وذلك وفقاً لتصريح أدلى به أعضاء مجموعة Les Powtos لصحيفة واشنطن بوست، مضيفين أنهم قرروا في نهاية المطاف نشر الفيديو لتثقيف الآخرين.

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