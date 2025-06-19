شاب ينتقم من خطيبته بإحراق منزلها ومقتل والدتها وشقيقها في مصر

الوكيل الإخباري- أيدت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الثانية مستأنف) حكم الإعدام شنقًا بحق عامل، بعد رفض استئنافه، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بشأن إعدامه، لإدانته بقتل ربة منزل ونجلها عمدًا، والشروع في قتل زوجها وابنتيها، بعد إشعال النيران بمسكنهم انتقامًا من فسخ خطبته.

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وجاء في تفاصيل القضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات أول العبور، أن المتهم "محمد س. أ."، 36 عامًا، مقيم في العبور بمحافظة القليوبية، أضرم النار عمدًا في منزل خطيبته السابقة، في 18 سبتمبر 2023، أثناء نوم الأسرة، ما أسفر عن مصرع فاطمة حسن مصطفى ونجلها هاني محمد مرسي أحمد، وإصابة الأب وابنتيه "أسماء" و"شيماء" بحروق.



وأثبتت التحقيقات أن الجاني بيّت النية ونفذ جريمته مستخدمًا مادة حارقة، بهدف الانتقام بعد فسخ خطبته. ورغم وفاة اثنين من أفراد الأسرة، نجا الآخرون بعد تلقي العلاج.



وأشارت التقارير الجنائية إلى أن المتهم تعمّد إيصال مصدر حراري سريع الاشتعال بأبواب المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق الذي خلّف آثارًا كارثية موثّقة بالأدلة الجنائية.

وبهذا الحكم، يصبح الإعدام نهائيًا بحق المتهم، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت محافظة القليوبية العام الماضي.