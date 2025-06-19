شاب ينتقم من خطيبته بإحراق منزلها ومقتل والدتها وشقيقها في مصر

وجاء في تفاصيل القضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات أول العبور، أن المتهم "محمد س. أ."، 36 عامًا، مقيم في العبور بمحافظة القليوبية، أضرم النار عمدًا في منزل خطيبته السابقة، في 18 سبتمبر 2023، أثناء نوم الأسرة، ما أسفر عن مصرع فاطمة حسن مصطفى ونجلها هاني محمد مرسي أحمد، وإصابة الأب وابنتيه "أسماء" و"شيماء" بحروق.
وأثبتت التحقيقات أن الجاني بيّت النية ونفذ جريمته مستخدمًا مادة حارقة، بهدف الانتقام بعد فسخ خطبته. ورغم وفاة اثنين من أفراد الأسرة، نجا الآخرون بعد تلقي العلاج.
وأشارت التقارير الجنائية إلى أن المتهم تعمّد إيصال مصدر حراري سريع الاشتعال بأبواب المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق الذي خلّف آثارًا كارثية موثّقة بالأدلة الجنائية.
-
أخبار متعلقة
-
كاد يرميها.. أمريكي يكتشف فوزه بـ50 ألف دولار من تذكرة يانصيب منسية
-
بسبب لعبة.. رجل أعمال صيني يدخل قائمة الأغنياء
-
الدكتور محمد خاشقجي يتصدّر محركات البحث.. رائد الطب الحديث في السعودية
-
عمرها 4 أشهر... عائلة تعرض طفلتها للبيع في العراق
-
سحب عبوات شوكولاتة شائعة من الأسواق في أمريكا
-
شاهد أول ظهور علني لماهر الأسد في أحد مقاهي موسكو
-
صدمات داخل الحضانة.. مربية تعتدي على 21 طفلًا في بريطانيا
-
اكتشاف بركان مريخي ظل مخفيا عن أعين العلماء 15 عاما - صور