بريطانيا..عجوز في السبعين يقود بدون رخصة منذ أن كان في الـ 12 من عمره

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية في بريطانيا، أن رجلا ظل يقود سيارته بدون رخصة سياقة ولا تأمين، طيلة 70 عاما، دون أن يجري اكتشاف أمره من قبل شرطة المرور، كما أنه لم يتسبب يوما بأي حادثة سير، ولم يلحق أي ضرر بالغير، طيلة العقود الطويلة التي ظل يقود فيها السيارة.



وأورد المصدر أن هذا السائق من مواليد 1938، وقال للشرطة إنه لم يحصل يوما على رخصة سياقة ولا تأمين، ودأب على القيادة منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، ولم يتم توقيفه من طرف الشرطة في أي يوم من الأيام.



ومن غرائب هذا السائق، أنه لم يتسبب يوما بأي حادثة سير، كما لم يلحق أي ضرر بالغير، طيلة العقود الطويلة التي ظل يقود فيها السيارة، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.



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