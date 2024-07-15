بعد اصابتها .. فتاة بريطانية تطلق تحذيرا للفتيات من "الأكريليك "

الوكيل الإخباري- تركيب الأظافر الأكريليك من الأمور التجميلية التي تلجأ إليها العديد من الفتيات، ولكن ربما ينتج عنها العديد من المشاكل التي لا يُستهان بها.

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وهذا ما تعرضت له فتاة بريطانية حيث جرت إزالة أظافرها بالكامل جراحيًا بعد أن تسبب لها الأكريليك في حدوث عدوى ضخمة. وقد نشرت قصتها لتحذير الفتيات واتخاذ الإجراءات الاحتياطية.



أصبحت أصابع «ليلى» البالغة من العمر 15 عامًا ملتهبة بشدة لدرجة أنها اضطرت إلى إزالة ظفرها جراحيًا، وذلك بعدما ركبت الأظافر الأكريليك قبل حفل تخرجها من المرحلة الإعدادية. بحسب حديث والدتها «سكوت» لجريدة «الديلي ميل»: «مزقت أظافر ليلى الأكريليكية جزءًا من أظافرها الطبيعية».



لم تكتشف والدتها وجود صديد أصفر تحت إبهام ليلى إلا بعد زيارة صديقتها المتخصصة في تجميل الأظافر، وتم نقلها على وجه السرعة إلى مركز للرعاية العاجلة في مستشفى ألدر للأطفال.

وأكد الأطباء أن الأكريليك هو الذي تسبب في الإصابة بالعدوى بسبب المادة الكيميائية التي يحتوي عليها.



قالت الأم: «لم يكن هناك أي شق في الأكريليك على الإطلاق لأنه كان قويًا للغاية، ولكن ظهر على إبهامها المزيد من الصديد».

وأوضح أحد الأطباء بالمستشفى: «كان هناك القليل من الدم حول أصابعها، مما تسبب في عدوى القيح الأصفر. فكان يجب أن تخضع للتخدير العام لإزالة أظافرها، وللأسف قد تظل دون ظفر إبهام طوال حياتها».



ووصف الأطباء أن ذلك كان بسبب مادة الميثاكريلات الميثيلية الكيميائية التي استخدمها الصالون: «المادة القوية المستخدمة أدت إلى ارتخاء الأظافر وتطور طفح جلدي شديد وحكة في الجلد».



أضرار الأكريليك



الدكتورة إيمان سند، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل في مصر، علقت على هذه الواقعة خلال حديثها لموقع «الوطن»، قائلة إن تسرب المواد الكيميائية الموجودة في الأكريليك دمر خلايا الجلد. لأن الأشعة فوق البنفسجية أدت إلى ترقق الأظافر وجعلها هشة: «حصل التهاب الجلد التماسي وهذا ما دمر الجلد والأظافر».



نصائح عند تركيب أظافر الأكريليك



فيما أوضحت ماريان عاذر، أخصائية التجميل، أن عجينة الأكريليك يجب التأكد من أن تكون بمكونات طبيعية وغير ضارة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الأمراض الضارة مثل العدوى والقيح وإصابة اليد بالجراثيم. وهناك عدة نصائح يجب الانتباه إليها عند تركيبه:



وضع الأكريليك في عيادة وليس في صالون تجميل.

من المهم للغاية تنظيف أظافرك أولًا.

عند تركيب الأكريليك، يجب أن تترك جهة من أظافرك غير مغطاة به للسماح بالتنفس.

استخدمي فرشاة ناعمة لتنظيف الأظافر وتحتها وحولها.

ابحثي عن أخصائي تجميل لجعل تلك العملية أسهل.

حافظي على جفاف أظافرك دومًا، وكلما غسلت يديكِ، جففيها تمامًا.

ونصحت بأن الأكريليك لا يساعد على جعل أظافرك تنمو: «الاستخدام المطول للأكريليك يضعف أظافرك، لذلك يجب عدم وضعه لفترة طويلة، لأنه يحتوي على مواد كيميائية قد تلحق الأضرار بأظافرك».







