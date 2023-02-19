بعد ساعة من إقلاعها.. خطأ تقني يعيد طائرة ركاب لمطار فرانكفورت

الوكيل الإخباري - اضطرت طائرة تابعة لشركة ألمانية إلى العودة لمطار فرانكفورت بعد فترة من إقلاعها بسبب رسالة خاطئة عن معدل الضغط داخل الكابينة.



وأعلنت أن الطائرة التي كانت متجهة إلى جزيرة العطلات الإسبانية فويرتيفنتورا، عادة مرة أخرى إلى فرانكفورت صباح اليوم الاحد بعد نحو ساعة من إقلاعها.

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وأوضحت الشركة أن الطائرة كان على متنها 163 راكبا، وطاقم من عشرة أفراد، مشيرة إلى أن الجميع مغادروا الطائرة بشكل طبيعي تماما، وهم جميعا بحالة طيبة.



ونوهت الشركة إلى أن الطائرة تخضع حاليا للفحص الفني، وقالت إنه سيتم نقل الركاب إلى وجهتهم على متن طائرة بديلة.

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