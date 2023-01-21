بعمر الـ90... مسنَّة مصرية خاضت الامتحانات بكل ثقة - صور

الوكيل الإخباري - خطفت مسنة مصرية أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد خوضها امتحان تجاوز "محو الأمية" ضمن مبادرة لوزارة التضامن الاجتماعي على الرغم من بلوغها 87 عاما، وتحلم بالحصول على الشهادة واستكمال تعليمها.



المسنة زبيدة جدة لـ13 حفيدا، ورغم عدم دخولها المدرسة فإنها أصرت على تعليم أولادها، وكانت تعمل في بيع بعض البضائع والمنتجات أمام مدرسة بقرية "دكما" حرصا على متابعتهم دراستهم.

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وتحلم زبيدة بالحصول على شهادة محو الأمية التي تعتبرها بمثابة "شهادة ميلاد جديدة"، وفقا لما ذكرته الوزارة.

لبنان 24

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