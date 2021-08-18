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الأربعاء، 18-08-2021 04:14 م

تحديث بيانات ميغان ماركل داخل القصر الملكي

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الوكيل الإخباري - أقدم القصر الملكي على تحديث ملف تعريف ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، على موقع العائلة الملكية البريطانية، ليحدد أنها أم لطفلين، وأشارت صحيفة "ديلي إكسبرس البريطانية" إلى أن هذا التحديث يعني إعترافاً من الملكة وبقية أفراد الأسرة بالطفل الثاني لهاري وميغان، خاصة بعد تكهن العديد من الأشخاص بوجود توترات بين الأمير هاري وميغان من جهة والعائلة الملكية من جهة أخرى.

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وجاء هذا التغيير بعد شهرين تقريباً من ولادة "ليليبيت"، الطفل الثاني لميغان، وهذا التعديل يأتي كإضافة إلى خط خلافة العائلة المالكة.


الجدير بالذكر، أن ميغان وهاري يعشان في الولايات المتحدة منذ أن قررا إعتزال الحياة الملكية.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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