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السبت، 12-06-2021 12:49 م

تحذير من مواقع التواصل... لا تشاهد هذا الفيديو

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الوكيل الاخباري - انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" فيديو يظهر طفلة يتم قطع رأسها بطريقة صادمة، ما دفع مواقع التواصل الأخرى إلى التحذير من مشاهدته.

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وبحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن فيديو عنيف قد انتشر على موقع تيك توك يظهر قطع رأس طفلة.

وأكدت الصحيفة أنها تواصلت مع إدارة الموقع التي أكدت أن هذا الفيديو الذي يحتوي على مشهد لا يمكن تصوره يأتي من موقع آخر.


وقد انطلقت تحذيرات على موقع تويتر، من قبل مستخدمين حثوا على عدم مشاهدة الفيديو لأنه حسب وصفهم مروع.


وجاءت الرسالة التحذيرية التي تم تداولها بهذا النص: "مقطع فيديو لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا يتم قطع رأسها يدور في جميع أنحاء الشبكات، فإذا رأيت بداية تيك توك لطفل يرتدي شورتًا أبيض وله رأس أسود، فلا تنظر !!!".


وبرغم أن إدارة "تيك توك" قالت إنه قد تم حذفه منذ يوم الأحد، إلا أنه لا يزال مرئيًا على عدة مواقع.


يشار إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك تحظر المحتوى "العنيف والصريح بصريًا" في شروطه وأحكامه، بما في ذلك المحتوى "المسيء بلا مبرر أو السادي أو المروع" أو الذي يشجع على العنف.


وبحسب تقرير الشفافية الخاص بـ "تيك توك"، فإن أنظمة العمل فيها تضمن تطبيق هذه القواعد بشكل استباقي، "قبل إبلاغنا بأي محتوى، باستخدام كل من التكنولوجيا والاعتدال البشري".


ودلّ "تيك توك" على ذلك بما حدث في النصف الثاني من العام الماضي 2020، حيث تم حذف ما يقرب من 90 مليون مقطع فيديو عالميًا لانتهاكها القواعد التي وضعناها، والتي بلغت 83.3% قبل مشاهدتها مرة واحدة، لافتة إلى أن من بين هذه الملايين من مقاطع الفيديو، تم حذف 8.1% بسبب المحتوى العنيف والصريح بصريًا.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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