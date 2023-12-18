تطبيق على الهاتف ساعد شخص في النجاة من الموت بأمريكا

الوكيل الإخباري - أنقذت الفرق الأميركية رجلًا بعد أن علق في الوحل على بعد 200 مترا من الشاطئ أثناء التجديف ليلًا، ولكن استخدامه لتطبيق “What3words" كان الوسيلة التي أدّت إلى انتشاله من هذه الظروف المأساوية.



وفي التفاصيل، بدأت فرق الإنقاذ في مقاطعة "إسيكس" الأميركية، بمحاولات الوصول إلى الرجل، كما أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى مكان الحادث عند السابعة مساءً يوم الجمعة، واستُخدمت الطائرات بدون طيار للمراقبة.



في تلك الأثناء، قام الرجل بتنزيل تطبيق "what3words" لمساعدة رجال الإطفاء وخفر السواحل على تحديد موقعه، وأحضروه إلى بر الأمان على الفور.



وقال رجال الإنقاذ إن التطبيق ساعدهم في الوصول إلى الرجل بسرعة وشجعوا المواطنين في أمريكا على تنزيل تطبيق “What3words"، لأنه مجاني ومفيد يساعدهم في تحديد الموقع بسرعة.

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ديربورن