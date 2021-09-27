تعرف على الوقت الذي يشعر الجنين بأمه

الوكيل الإخباري - قد يفاجئكِ جنينكِ بركلة عندما تضعين يدكِ على بطنك أو عندما تتحدثين أو تغنين، وقد تتسارع ركلاته، إذا كنتِ تتشاجرين مع والده،و تبدأ الروابط العاطفية بين الأم وجنينها قبل الولادة منذ اللحظة التي تتطور فيها حواسه المختلفة، فتجدينه يزيد حركته عندما تصدرين صوتًا أو يهدأ عندما تقرئين له وكأنه معكِ، وركلاته هي طريقته في التفاعل .

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متى يشعر الجنين بأمه؟

قبل أن يتمكن الجنين من الشم والرؤية والسمع، يكون قد طور بالفعل حاسة أخرى وهي اللمس، ولأن حاسة اللمس واحدة من أولى أدوات الجنين للتعرف إلى العالم من حوله، فهذا هو السبب في تطورها أولًا خلال فترة الحمل، بدءًا من الأسبوع الثامن للحمل.

وتتطور أعصاب الجنين تدريجيًّا لتكتمل حاسة اللمس في الأسبوع الـ 32، ومع ذلك قد يستجيب الجنين للمس البطن أو الاهتزازات قبل ذلك، فبحلول الأسبوع الـ 26 يميل الجنين إلى الابتعاد عن المنبهات الخارجية، بينما لاحقًا قد يقترب منها فتجدينه يركلكِ في المكان نفسه الذي تلمسين فيه بطنك.

وفي الأسبوع الـ 26 أيضًا سيستجيب جنينكِ لصوت غنائك أو صوت المكنسة وأصوات الغازات في بطنك، وفي هذا الوقت تقريبًا سيتفاعل أيضًا مع صوت نبضات قلبك، ويميز معدل نبضاتك الطبيعي، فإذا شعرتِ بالبهجة الشديدة أو الانفعال، وزاد معدل ضربات قلبك، فقد يزداد معدل حركة جنينكِ وركلاته، أي أنه الآن يشعر بانفعالاتك ويشارككِ معظم مشاعرك تقريبًا.

ويمكنكِ استغلال هذا الأمر في تعويده على صوتك، فإذا كان يركلك بشدة ولا تستطيعين النوم، فيمكنكِ القراءة له بصوت خافت مع لمسات على بطنك، أو الغناء قبل النوم لتهدئته، وسيساعدكِ هذا الأمر كثيرًا بعد الولادة، فقد تلاحظين أن طفلكِ يهدأ عند سماعه للأغنية نفسها التي اعتاد عليها في فترة الحمل أو عند القراءة له.

باختصار، جنينكِ يمكنه أن يشعر بكِ بدايةً من الأسبوع الـ 18، ولكنه يتفاعل معكِ ويستجيب لصوتك ولمساتك في الأسبوع الـ 26 من الحمل.

المصدر - سوبر ماما