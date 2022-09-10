السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام يوضح حول قرار السماح بتظليل المركبات بنسبة 50 %

إدارة الازمات : إغلاقات طرق وصافرات انذار واخلاء مدارس ضمن تمرين الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

السبت، 10-09-2022 10:51 ص

تعرف على صوت " أصخب " طائر في العالم .. فيديو

image


الوكيل الإخباري-الأرابونغا أو طائر الجرس هو (بلا شك) الطائر صاحب أقوى صرخة معروفة حتى الآن .

يمكن أن تصل صرخة الأرابونغا ثلاثية الألوان أو البيضاء إلى 113 ديسيبل!، مع العلم أن "عتبة الألم" لدى البشر هي 120 ديسيبل أ.

اضافة اعلان


يذكر أن شدة صوت محرك الطائرة على بعد أمتار قليلة تصل إلى 130 ديسيبل وأكثر.


وجد الباحثون أنه كلما ارتفع صوت الأرابونغا، كان أقصر وجفافًا، بسبب محدودية قدرته على التنفس، بحسب موقع "futura.sciences". 


وعلى الرغم من أن صوته يزعج طبلة الأذن أو يجعل القلب ينبض، إلا أن الأرابونغا وبدافع الحب جعل أغنيته يتردد صداها في أعماق الأمازون.

 

وطائر الجرس  هو الاسم الشائع الذي يطلق على العصافير التي تتواجد في الإقليم المداري الجديد.


الأرابونغا عضو في الفصيلة القطنجية، التي كلها تعيش في مناطق الغابات الاستوائية أو شبه الاستوائية الرطبة، وغالبًا في الجبال المنخفضة أو سفوح الجبال.
وكما يتضح من الاسم الشائع لديها جميعًا أصوات صاخبة للغاية تذكرنا بدق جرس معدني.

 

 

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
196-120153-skeleton-31000-year-old-surprise-2

هيكل عظمي يكشف مفاجأة عمرها 31 ألف عام

302581_queen

ليست إليزابيث.. تعرف على الملك الأطول حكما في التاريخ

image (1)

رائحة في منزلك تكشف عن وجود أفعى سامة.. احذرها!

1015681343_0_16_3207_2031_1920x0_80_0_0_622552e7d54fea7cf5165319a26c95cc

فيديو .. برج ايفل يعتم حداداً على رحيل الملكة اليزابيث

127-125629-nasnas-alexandria-cage_700x400

بعد تسجيل اصابة بالجدري.. قرد يثير الذعر في مصر

download

بسبب "حرباية ونسناس وبومة".. زوجة مصرية تطلب الطلاق