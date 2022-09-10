تعرف على صوت " أصخب " طائر في العالم .. فيديو

الوكيل الإخباري-الأرابونغا أو طائر الجرس هو (بلا شك) الطائر صاحب أقوى صرخة معروفة حتى الآن .



يمكن أن تصل صرخة الأرابونغا ثلاثية الألوان أو البيضاء إلى 113 ديسيبل!، مع العلم أن "عتبة الألم" لدى البشر هي 120 ديسيبل أ.

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يذكر أن شدة صوت محرك الطائرة على بعد أمتار قليلة تصل إلى 130 ديسيبل وأكثر.



وجد الباحثون أنه كلما ارتفع صوت الأرابونغا، كان أقصر وجفافًا، بسبب محدودية قدرته على التنفس، بحسب موقع "futura.sciences".



وعلى الرغم من أن صوته يزعج طبلة الأذن أو يجعل القلب ينبض، إلا أن الأرابونغا وبدافع الحب جعل أغنيته يتردد صداها في أعماق الأمازون.

وطائر الجرس هو الاسم الشائع الذي يطلق على العصافير التي تتواجد في الإقليم المداري الجديد.



الأرابونغا عضو في الفصيلة القطنجية، التي كلها تعيش في مناطق الغابات الاستوائية أو شبه الاستوائية الرطبة، وغالبًا في الجبال المنخفضة أو سفوح الجبال.

وكما يتضح من الاسم الشائع لديها جميعًا أصوات صاخبة للغاية تذكرنا بدق جرس معدني.



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