تلسكوب جيمس ويب يحقق إنجازاً جديداً .. صورة

الوكيل الإخباري-حقق تلسكوب جيمس ويب (JWST) التابع لناسا اكتشاف جديد بعد الصورة المبهرة التي تم التقاطها الأسبوع الماضي للكون، حيث توصل إلى مجرة عمرها 13.5 مليار عام ، وهي الآن الأقدم في الكون التي تراها عيون البشر.

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تشكلت المجرة ، المسماة GLASS-z13 (GN-z13) ، بعد 300 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كان حامل الرقم القياسي السابق ، الذي اكتشفه تلسكوب هابل في عام 2015 ، هو GN-z11 الذي يعود تاريخه إلى 400 مليون سنة بعد ولادة الكون.



التقط تلسكوب جيمس ويب نظرة على GN-z13 باستخدام أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) ، القادرة على اكتشاف الضوء من أقدم النجوم والمجرات.



يستخدم هذا التلسكوب نطاقًا واسعًا من ضوء الأشعة تحت الحمراء لرؤية الزمن الماضي ، ويتم ذلك عن طريق تحليل الوقت الذي يستغرقه الضوء للانتقال عبر الفضاء.

أثناء التحقيق في المنطقة هي GN-z13 ، رصد JWST أيضًا GN-z11، ولاحظ علماء من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس أنه على الرغم من أن كلاهما قديم ، إلا أن كل مجرة صغيرة جدًا ، وفقًا لتقرير نيو ساينتست.



يبلغ عرض GN-z13 حوالي 1600 سنة ضوئية ويمتد GLASS z-11 إلى 2300 سنة ضوئية، هذا بالمقارنة مع مجرتنا درب التبانة التي يبلغ قطرها حوالي 100000 سنة ضوئية.

فيما تشير الورقة المنشورة في arXiv إلى أن كلا المجرتين لهما كتلة مليار شمس ، وذلك لأنهما تشكلتا بعد وقت قصير من حدوث الانفجار العظيم، هذا بالمقارنة مع مجرتنا درب التبانة التي يبلغ قطرها حوالي 100000 سنة ضوئية.



يقترح الفريق أن هذا حدث عندما كانت المجرات تنمو وتلتهم النجوم في المنطقة،وشارك الباحثون في الورقة البحثية: "يضع هذان الجسمان بالفعل قيودًا جديدة على تطور المجرات في عصر الفجر الكوني".





لقد أشاروا إلى أن اكتشاف GNz11 لم يكن مجرد مسألة حسن حظ ، ولكن من المحتمل أن يكون هناك مجموعة من المصادر المضيئة للأشعة فوق البنفسجية ذات كفاءة عالية جدًا في تكوين النجوم قادرة على التجميع.



قال جابرييل برامر من معهد Niehls Bohr في الدنمارك ، وهو جزء من فريق GLASS ومكتشف مشارك لـ GN-z11 ، لـ New Scientist أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتأكيد المسافة إلى المجرتين.





صدى البلد

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