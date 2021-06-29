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الثلاثاء، 29-06-2021 10:55 ص

"تلقح واحصل على شقة"... روسيا تقدم عروضا مغرية لمواطنيها لأخذ اللقاح

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الوكيل الإخباري - تواصل سلطات العاصمة الروسية موسكو إقناع السكان بالتطعيم ضد فيروس "كورونا"، وهذه المرة عن طريق مسابقة للفوز بشقة سكنية تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين روبل.

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وبثّت قناة "⁰360" الروسية حلقة الإعلان عن أسماء الفائزين المشاركين والذين تلقوّا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بشقة سكنية تبلغ مساحتها نحو 75 مترا مربعا وتبلغ قيمتها نحو 3 ملايين روبل.

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تحت شعار: "تلقّح واحصل على شقة".


وخلال الحلقة تم الكشف عن اسم الفائز بطرق طريفة للغاية، حيث تم الاستعانة بالأطفال عن طريق فرقعة البالونات الملونة والاستعانة بكلب ليختار الطبق الذي يحوي اسم الفائز.

 

وقام الكلب المسمّى تايلور باختيار طبق يحوي اسم أحد المشاركين الذين تلقوا اللقاح وشاركوا في المسابقة، بطريقة عشوائية وبدأ الجمهور بشتجيعه ليختار أحد الأطباق.


هذا وبعد أن شهدت روسيا وخاصة العاصمة الروسية ازديادا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، فرضت السلطات الروسية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية ودعت مواطنيها إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لضمان سلامتهم وتخفيف حدة الإصابات.

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وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، يوم أمس الأحد، عن تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ونحو 600 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

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