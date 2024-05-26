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الأحد، 26-05-2024 03:50 م

"تربية الكورة" تستضيف المكتبة المتنقلة في مدرسة تبنة

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الوكيل الإخباري - استضافت مديرية تربية لواء الكورة بالتعاون مع مركز هيا الثقافي ومديرية ثقافة محافظة إربد اليوم الأحد المكتبة المتنقلة في مدرسة تبنة الأساسية المختلطة.

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وأكد مدير "تربية الكورة" الدكتور أسعد الشرع أن المكتبة المتنقلة تعزز القراءة لدى طلاب المدارس ونشر الثقافة والتوعية، لافتا إلى أن القراءة تسهم بصقل الشخصية وتنميتها وتميزها باعتبارها من أكثر وسائل التعلم الإنساني أهمية على مختلف العصور.


واشتملت الفعالية على نشاطات ثقافية متنوعة كالعروض المسرحية الهادفة وقراءات قصصية للأطفال، بالإضافة إلى توزيع قصص هادفة على الطلبة، إذ تضم المكتبة مجموعة واسعة من الكتب تناسب جميع الأعمار .

 




 

 


 

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