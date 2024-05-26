المكتبة الوطنية تحتفل بالمناسبات الوطنية وعيد الاستقلال الـ78

الوكيل الإخباري - افتتح مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، اليوم الأحد في مقر "المكتبة"، معرضا بمناسبة احتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية وعيد الاستقلال الـ 78.

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واشتمل المعرض الذي يستمر أسبوعا، ويجسد مسيرة الاستقلال الوطنية منذ نشأة الإمارة عام 1921 إلى يومنا هذا، على صور ووثائق وأوسمة وطوابع، وصور للمغفور له الملك المؤسس عبد الله بن الحسين خلال توقيعه وثيقة الاستقلال في قصر رغدان العامر عام 1946.



كما اشتمل المعرض على صور ووثائق لمسيرة المملكة في عهد الملوك الهاشميين وصولا إلى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.



وقال العياصرة خلال افتتاح المعرض، إن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، جاء تزامنا مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ومسيرة الدولة الأردنية التي قدم فيها الآباء والأجداد التضحيات في بنائها.



وجال العياصرة على المعرض، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تهدف إلى إبراز تاريخ الأردن الحديث، وأحداث مرت فيها دولتنا منذ تأسيسها، حتى نالت استقلالها رسمياً في 25 أيار عام 1946.



وفي ختام الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور، وزع العياصرة وثيقة الاستقلال على الحضور.