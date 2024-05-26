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الأحد، 26-05-2024 02:41 م

المستقلة للانتخاب تطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية

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الوكيل الإخباري - طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

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وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون اليوم موعدا للبدء بالإجراءات القانونية لانتخابات مجلس النواب لعام 2024، وذلك بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.


وستعرض الهيئة السجلات كجداول أولية للناخبين في 2 حزيران 2024 موزعة على خارطة مراكز الاقتراع المحددة بواقع 1600 مركزا.


وتبدأ بعدها مرحلة الاعتراضات التي ستستمر لمدة 14 يوما ويكون هناك اعتراض شخصي على جداول الناخبين ومن يكون اسمه غير مدرج أو اعتراض تغيير على مكان اقامته.


وتبدأ لدى لجان الانتخاب التي تم تشكيلها في 18 دائرة انتخابية اعتراضات على الغير.

 




 

 


 

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