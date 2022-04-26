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الثلاثاء، 26-04-2022 10:33 ص

جراحة لمدة 9 ساعات .. تفاصيل حالة الزوجة المعنفة في السعودية -صور

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الوكيل الإخباري - بعدما أشعلت مأساتها مواقع التواصل في السعودية وأثارت غضبهم عقب اعتداء زوجها عليها بوحشية، متسبباً بفقدانها بصرها مع أضرار أخرى كثيرة، أكدت أسرة "معنفة جدة" أنها خضعت لعملية جراحية في يدها استمرت 9 ساعات كاملة.

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وأضافت شقيقتها يوم الأحد، لوسائل إعلام أن السيدة منى الشريف، أجريت لها عملية في أحد مستشفيات جدة، حيث تم تثبيت شريحة ومسمار في كوع يدها، وفقا للعربية نت.

كذلك، أشارت إلى أنها ستخضع أيضاً خلال الأيام المقبلة لعملية جراحية في العين بعد فقدانها لبصرها في العين اليمنى، مبينة أن الرؤية بالعين اليسرى بسيطة وتحتاج لعلاج مكثف لمدة لا تقل عن سنة.

وتابعت أن الحالة النفسية لشقيقتها بدأت تتحسن، موضحة أنها تطلب من الجميع ألا ينسوها من الدعاء خاصة في شهر رمضان.

في سياق متصل، كشفت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي في تويتر، مؤكدة أن الهيئة تتابع هذه الحالة بهدف الوقوف المباشر على حالتها.

وكلفت فريقاً مختصاً من فرعها بمكة المكرمة لمتابعة الحالة بشكل مباشر حيث باشر الفريق على الفور إجراءات التحقيق وزيارة المستشفى والوقوف على الوضع الصحي للمرأة وما يقدم لها من خدمات طبية.

كما، تبيّن للفريق تعرضها لإصابات بالغة وتعدد وقائع العنف الذي تعرضت له وجرى التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الأسرية لضمان توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها وستواصل الهيئة متابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته.

 





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