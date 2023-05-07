الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 10:28 ص

حادثة فريدة.. تصويت 'ديمقراطي' لطرد راكبة من طائرة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - شهدت طائرة أمريكية حادثة فريدة من نوعها، حيث صوّت الركاب على طرد امرأة أثارت حالة من الفوضى، خلال تحليق الطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم.

وتم توثيق الحادثة من قبل مسافرة في العديد من مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها بشكل جماعي أكثر من 10 ملايين مرة.

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ووفقاً لـ«التيك توكر» Lanais Li، كانت المرأة وشريكها وطفلها يحاولون تغيير المقاعد ليكونوا أقرب إلى مقدمة الطائرة، بينما كانت في الهواء بالفعل. ولكن عندما طلبت منهم مضيفة طيران عدم القيام بذلك، أصر شريك المرأة على طلبه، واضطر الطيار إلى إعادة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية فرونتير إيرلاينز، بحيث يمكن إبعاده عن الطائرة، ما أحبط الركاب بطبيعة الحال.


وتسببت الأزمة التي تصاعدت حدتها إلى قيام راكب بطرح فكرة غريبة، تتعلق بإجراء تصويت بين ركاب الطائرة حول طرد تلك الراكبة من الرحلة بسبب ما تفتعله من أزمات.


والمثير للدهشة أن طاقم الرحلة أخذ هذا العمل الديمقراطي على محمل الجد، وقرر طرد المرأة ذات الرداء الرمادي مع الزوجين والطفل من الطائرة، بحسب موقع ياهو. 

 

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