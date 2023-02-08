حل مشكلة انقطاع الإشارة عن الرسيفر أثناء الثلوج

الوكيل الإخباري - عند عودتك إلى منزلك بعد يومٍ شاق بالتأكيد أنك تبحث عن الاسترخاء أمام التلفاز لمشاهدة مسلسلك المشوق ولكن تظهر العبارة No Signal لهذا حل مشكلة انقطاع الإشارة عن الرسيفر No Signal ستجدونه في هذا المقال للتخلص، كما وتتضمن هذه المدونة الأسباب الأكثر شيوعاً التي قد تكون سبب في عدم عمل القنوات الفضائية الخاصة بك، ونأمل أن نساعدك في تشغيله مرةً أخرى.



الأدوات والمواد اللازمة

شكل كابل الدش LNB بطبقاته المختلفة

ريسيفر

كابل LNB.

كماشة.

جهاز لضبط الإشارة.

مشرط حاد.

لاصق مطاطي.

طبق ستالايت.

وصلات.

كبلات.

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حل مشكلة انقطاع الإشارة عن الرسيفر No Signal



1- التحقق من الكابلات الغير موصلة بشكل صحيح

نبدأ حل مشكلة انقطاع الإشارة عن الرسيفر No Signal بالمشكلة التي تحدث عندما تكون الكابلات قصيرة للغاية، مما يؤدي إلى تأرجحها في مكانها داخل الريسيفر، مما يؤدي إلى انقطاع الإشارة بشكل مفاجئ، وضياع تام في الإشارة، وعدم وجود اتصال جيد مع جسم القابس الرئيسي على الريسيفر، فلحل هذه المشكلة قم بالتالي.



أولاً افصل الريسيفر، وجهاز التلفاز من التيار الكهربائي.

- قم بإزالة كابل LNB من الريسيفر عن طريق تدوير رأسه المعدني باتجاه عكس عقارب الساعة.

- افحص رأسه النحاسي بالنظر فقد يكون قصيراً للغاية، أو أصبح مثنياً بسبب قصر الكابل.

- حاول أن تجعل الكابل أكثر طولاً إما بتغيير مكان الريسيفر بحيث يصبح أقرب من الكابل، أو ابحث أن أي طولا زائد للكبل خارج المنزل، واسحبه نحو الداخل.

- قم بإزالة اللاصق المطاطي القديم على رأس الكابل، وأزل الرأس المعدني.

- باستخدام مشرط جاد قم بقطع الكابل من الأمام في حال انثناء الرأس النحاسي، أو قصره الشديد.

- يجب أن يكون طول الرأس النحاسي حوالي 1 سم، لضمان التماس الأفضل مع مقبس الريسيفر.

- أعد الرأس المعدني وثبته جيداً باللاصق الكهربائي.

- ثم وصله بالريسيفر وتأكد من الشبكة مرةً أخرى.



2- كسر أو انثناء في طبق القمر الصناعي

تُتنقل إشارات الأقمار الصناعية إلى من الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء وتنعكس على جزء مستدير، أو بيضاوي من طبق الأقمار الصناعة، ثم إلى كابل LNB الذي ينقل الإشارات إلى الريسيفر، فإن كان الجزء المستدير من الطبق مشوهاً أو صدئاً، فيمكن أن يسبب ذلك ارتداد إشارات الأقمار الصناعية في زوايا مختلفة.

تأكد من عدم عبث أي شخص بطبق القمر الصناعي الخاص بك، وافحصه مادياً بحثاً عن أي انثناءات أو صدئ منتشر بكثرة، في حال وجود تلك المشاكل فيجب استبدال الطبق مباشرةً.



3- الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية

نظراً لأن إشارة القمر الصناعي تنطلق من الأرض من الأقمار الصناعية في الفضاء، فيمكن أن تؤثر الأجواء، والظروف الجوية على استقبال الأقمار الصناعية، وبالأخص الأمطار الغزيرة، والغيوم، والعواصف الرعدية، ذلك لأن موجات الأقمار الصناعية تنتقل عبر هذه الطبقات، وبكون المياه تعد موصلاً كهربائياً فهذا يسبب توقف الإشارة لفترات مؤقتة ريثما تهدأ العاصفة.



4- الطبق غير متصل بالأقمار الصناعية

يمكن الاستعانة أيضاً بأحد تطبيقات الهواتف الذكية في توجيه الدش، منها تطبيق “Satellite Director“

يجب أن تكون محاذاة أطباق الأقمار الصناعية بدقة شديدة للحصول إلى إشارة، وذلك بسبب طريقة العمل، والترددات التي تستخدمها القنوات، فليس من السهل محاذاة طبق القمر الصناعي بالبصر فقط، أو من خلال النظر إلى اتجاه طبق القمر الصناعي المجاور، يمكن أن يكون ضبط ملليمتر واحد هو الفرق بين إشارة القمر الصناعي الجيدة وعدم وجود إشارة على الإطلاق.



فإن كنت ستحاول إعادة ضبط القمر الصناعي الخاص بك إذا كان قد تم إزاحته عن اتجاهه، أو كنت تعتقد أن هذا هو السبب وراء انقطاع الإشارة عن الريسيفر.

تجدر الإشارة إلى أنك تحتاج إلى تصحيح هذا على ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الشرقي، والغربي، والارتفاع، وتعديل الانحراف على LNB نفسه. إذا كنت ستحاول ذلك بنفسك، فيجب أن تحضر جهاز محلل الطيف التلفزيوني، حيث يمكنك أن ترى على شاشته الصغيرة أرقام تدل إلى الوصول إلى أقوى إشارة.



إن كنت تبحث عن حل مشكلة انقطاع الإشارة عن الريسيفر No Signal وكنت من هواة تصليح الأشياء بيدك، فيجب أن تقتني أدوات ضبط الأقمار الصناعية التي تتوافر بأسعار مقبولة.



5- التأكد من عدم وجود عوائق أمام طبق القمر الصناعي

من المحتمل أنه بعد تركيب طبق القمر الصناعي، قد نمت شجرة قريبة، وهذه الشجرة تشكل عائقاً يقف في وجه إرسال واستقبال الإشارات للأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء، فإن كانت الأشجار تحظر إشارة القمر الصناعي، فإن الخيار الأفضل هو تحريكها، أو تقليمها، أو نقل طبق القمر الصناعي إلى مكان أكثر ارتفاعاً ولكن يجب أن تكون الكابلات المتصلة طويلةً أيضاً بما يكفي للوصول إلى الأعلى.



إن كانت المشكلة مازالت مستمرة حتى لو أنك رفعت الطبق نحو الأعلى فربما ما زالت الأشجار تحجب الإشارة، فيمكنك التفكير في رفعه أكثر من ذلك، أو التثبيت على جدار بعيد عن العوائق مهما كانت، أو تركيبه على عامود يطل على السطح، أو المبنى حتى لا يحجب المبنى نفسه الإشارة.



6- الكابلات المعرضة للمياه

نظراً لأنه يجب تثبيت أطباق الأقمار الصناعية في الخارج، ولأن الكابلات يتطلب توصيلها خارجياً نحو جهاز الاستقبال، فمن المحتمل أن تصبح عرضةً للأمطار، لذلك يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع مياه الأمطار من الدخول إلى الكابل، فهنالك عدة طرق يمكن من خلال القيام بذلك، ولكن فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعاً.



تأكد أولاً من غطاء مانع تسرب المياه على LNB إن قد أصبح مهترئاً، ولا يمكن الاعتماد عليه في منع تسرب الماء نحو الكابل.



استخدام سدادات الضغط من النوع F التي تستطيع تحمل ضغط الماء، وتعتبر مثالية ولكنها غالية الثمن، وتتطلب أداة متخصصة لوضعها على الكابل.



استخدام السيليكون لتغطية الاتصالات على كابل LNB، فيعد السيليكون أفضل صديق للأقمار الصناعية، فيمكن توزيعه على الجزء العلوي من المقابس لحمايتها من العوامل الجوية، لأنه يبقى الجزء الخارجي من المكونات جافة تماماً.



إذا لم تعمل إشارة القمر الصناعي، ولاحظت أن الموصلات نفسها مغمورة بالمياه، فقد تحتاج إلى قطع جزء من الكابل، وإعادة توصيله باستخدام موصلات الكابل، ولكن إن تبلل الجزء الداخلي من الكابل بشكل كبير فقد يكون من الأفضل استبدال الكابل بشكل كامل.



7- خلل في كابل LNB

من المحتمل أن يكون LNB نفسه معيباً، فيمكن أن تكون أخطاء LNB مسؤولة عن الكثير من المشاكل، حيث تصبح إشارة القمر الصناعي جيدة لفترات طويلة، ثم تتوقف فجأة وتظهر رسالة No signal.



قد يكون من الصعب تشخيص مثل هذا النوع من العيوب، حتى في حال وجود أجهزة اختبار غالية الثمن، ولكن في حال كنت متأكداً من أن الطبق مثبتاً وموجهً بشكل صحيح، ولاحظت انقطاع للإشارة مفاجئ ثم عودتها بعد مدة، فيجب عليك استبدال كابل LNB بكابل جديد.

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