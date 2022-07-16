السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ابن سلمان يعلن زيادة إنتاج السعودية من النفط الى 13 مليون برميل يومياً

الملك: قمة جدة تعقد في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات متعددة

التربية: لن نتهاون في تطبيق تعليمات التوجيهي

هام من الضريبة حول إصدار الفواتير

خلافا لاستقبال بايدن.. محمد بن سلمان يرحب بالزعماء العرب بنفسه في المطار

مدير فنون فايا يونان يتحدث عن ترتيبات حفل جرش

القبض على المدير السابق لشركة تشغيل موانىء العقبة

4 شركات تُقدم طلب استيراد اسطوانات غاز بلاستيكية للمملكة

إصابة 6 عمال أثناء مطاردة الاحتلال لهم في مسافر يطا جنوب الخليل

العقبة: برنامج صيف الأردن يواصل فعالياته

السبت، 16-07-2022 02:33 م

خاتم يحوي 24 ماسة يدخل موسوعة غينيس.. كم بلغت قيمته؟

image


الوكيل الإخباري-دخل خاتم يحتوي أكثر من 24 ألف ماسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحققت شركة مجوهرات هندية رقما جديدا جعلها تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما وضعت أكثر من 24 ألف ماسة في خاتم واحد.

اضافة اعلان


وقال موقع "يو بي آي" الإخباري أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلنت أن شركة "أس دبلوي إيه" للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم "إيمي"، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية.


وتم تصميم الخاتم على شكل فطر المحار الوردي.
وقال المسؤول في الشركة، عبد الغفور أناديان، في تصريح نقلته سكاي نيوز عربية، إن هذا الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر.


ويزن الخاتم 12 أونصة، ويقدر بأن ثمنه يبلغ 95 ألف دولار أمريكي.

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8048850_1646977923

بيل غيتس : سأتبرع بكامل ثروتي وأخرج من قائمة الأثرياء

15-07-22-847944501

خبراء يحذرون من وجود المرايا في غرف النوم ويوضحون الأسباب !

3333

عنقود عنب بسعر خيالي في اليابان !

173-234716-sun-exposure-risk-skin-cancer_700x400

دراسة : أشعة الشمس قد تسبب السرطان في هذه الحالة !

WhatsApp Image 2022-07-16 at 9.35.29 AM

لحظات مرعبة لسقوط طائرة ونجاة قائدها في بلجيكا .. فيديو

4

بسبب نوم السائق .. وفاة 8 أشخاص في حادث تصادم في السودان

أخبار متعلقة
image

فتاة بريطانية تتناول 8000 سعر حراري من اللحوم خلال 8 دقائق

20210823_1629737224-283

موسوعة غينيس تنشر صوراً لأكبر سندويشة هوت دوغ بسعر 40 دولاراً

image

ضرير يحطم أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس بالقفز .. فيديو