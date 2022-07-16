خاتم يحوي 24 ماسة يدخل موسوعة غينيس.. كم بلغت قيمته؟

الوكيل الإخباري-دخل خاتم يحتوي أكثر من 24 ألف ماسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وحققت شركة مجوهرات هندية رقما جديدا جعلها تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما وضعت أكثر من 24 ألف ماسة في خاتم واحد.

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وقال موقع "يو بي آي" الإخباري أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلنت أن شركة "أس دبلوي إيه" للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم "إيمي"، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية.



وتم تصميم الخاتم على شكل فطر المحار الوردي.

وقال المسؤول في الشركة، عبد الغفور أناديان، في تصريح نقلته سكاي نيوز عربية، إن هذا الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر.



ويزن الخاتم 12 أونصة، ويقدر بأن ثمنه يبلغ 95 ألف دولار أمريكي.

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