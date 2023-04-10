خطوات لتغيير حياتك للأفضل بعد رمضان

الوكيل الإخباري - الإنسان في هذه الحياة يعيش دائماً حالة من الصراع سواء مع نفسه، أو مع الآخرين، محاولاً إحداث تغيير أو فرق ليتطور ويرقى ليس بنفسه فقط ولكن لمجتمعه أيضاً. ولعل أعدى أعداء المرء لنفسه هي نفسه، التي بين جنبيه، فإنها تحثه على نيل كل مطلوب والفوز بكل لذة حتى وإن خالفت أمر الله وأمر رسوله، والعبد إذا أطاع نفسه وانقاد لها هلك، أما إن جاهدها وزمهَّا بزمام الإيمان، وألجمها بلجام التقوى، فإنه يحرز بذلك نصراً في ميدان من أعظم ميادين الحياة.



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وشهر رمضان فرصة كبيرة للتغيير من خلال حث النفس على الطاعات والابتعاد عن المنكر والسيئات. فكما استطاع الإنسان الامتناع عن الطعام والشراب واللغو، يمكنه أيضاً الامتناع عن الكثير من الأفعال والأمور التي نهى الله عنها، وأن يتحلى بالصفات النبيلة التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لذلك، فإن محاولة الإنسان للتغيير ليصبح إنساناً مستقيماً وفعالاً هو هدف ليس بالصعب، إنما هو سهل المنال، يُمكن لأي إنسان تحقيقه و نستطيع تغيير حياتنا للأفضل بعد رمضان.

صلة الأرحام

لا يوجد أفضل من شهر الرحمة ليتقرب المسلم فيه من ربه بصلة رحمه، ابتغاء مرضاته وعظيم ثوابه، وإزالة لما قد يقع في النفوس من شحناء ، فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة على النفس ولكنها عظيمة القدر عند الله.

ترك الغيبة والنميمة

الغيبة هي ذكر الإنسان بما يكره. وهي معصية؛ لقول الله تعالى: "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا" [الحجرات:12]. وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب، كل هذه الصفات تجرح الصوم وتنقص الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم" متفق عليه.

المواظبة على قراءة القرآن

شهر رمضان ليس شهر الصيام والقيام فحسب، ولكنه كذلك شهر القرآن، فله خصوصية بالقرآن. قال الله عز وجل: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ" [البقرة:١٨٥]، فأنزل القرآن الكريم جملة في هذا الشهر المبارك، وفي ليلة مباركة وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا} [القدر:١ – ٤].

وتأتي المواظبة على قراءة القرآن من خلال تخصيص وقتٍ ثابت لقراءة الورد. قراءة الورد في أوقات الصلوات، بين الأذان والإقامة من كل صلاة. شراء مصحف للجيب، وجعله معكم دائماً، والقراءة فيه في أوقات الانتظار، أو قراءة الورد اليومي من الهاتف المحمول.





المحافظة على السنن والنوافل والعمل الصالح

رب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور، لذلك يجب المحافظة على صلاة الجماعة فى المسجد سواء فى رمضان أو غير رمضان، واتباع سنن النبي، صلى الله عليه وسلم، والمحافظة بعد رمضان على ما كنا عليه فى هذا الشهر الكريم من العمل الصالح، والتطوع بصيام السنن المؤكدة بعد انقضاء شهر الصيام. وكذلك إخراج الصدقات وزكاة المال في مواعيدها.

وفي نهاية المقال وجب التنويه إلى أنه لا ينبغي التهاون أو التقصير في العبادة، أو العودة إلى المعاصي بعد رمضان، بل على المسلم أن يداوم على هذه الطاعات بالاستمرار في الذهاب للمسجد وصوم النوافل، والثبات على شرع الله، والاستقامة على دينه.

سيدتي