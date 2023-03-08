خلال شهرين .. ابنتا كريستيانو رونالدو تتحدثان العربية - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت جورجينا رودريغز صديقة لاعب النصر السعودي كريستينو رونالدو فيديوهات على خاصية الإستوري في حسابها إنستغرام لأبنتاها وهن يتحدثن اللغة العربية.
وظهرت الطفلة ألانا "5 أعوام" وشقيقتها في الفيديو وهما تنطقان أيام الأسبوع بوضوح، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو مشيدين بسرعة تعلم طفلتي اللاعب اللغة العربية، وذلك في غضون شهرين من انتقال والدهما النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي وانتقالهم جميعا إلى المملكة العربية السعودية.
يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.
🎥 #فيديو | يبدو أن أطفال الأسطورة #كريستيانو_رونالدو @Cristiano #CR7𓃵 تأقلموا سريعا مع الحياة في السعودية 🇸🇦@GeorginaGuez تنشر فيديو عبر انستقرام لأطفال كريستيانو رونالدو وهو يتعلمون اللغة العربية 👏🤩 #عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/QKLjKzF33X— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) March 7, 2023
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