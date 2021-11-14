دببة تقتحم منزلاً لتناول وجبة أكل في أميركا - صورة

الوكيل الإخباري - تفاجأ رجل يدعى جون هولدن، في حادثة صادمة وفريدة من نوعها، بغزو عدد من الدببة لمنزله، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن» بالعربية.

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ووثق جون هولدن بهاتفه اللحظات الأولى، التي اقتحمت فيها الحيوانات الضخمة المكان، لتبدأ تتناول العديد من الأطعمة الموجودة في المنزل، ومنها وجبة دجاج كنتاكي كانت بداخل مطبخ منزله، الواقع في مدينة سييرا مادري بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

المصدر - البيان