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الأحد، 12-02-2023 12:17 م

دخان ينبعث من جبل في تركيا بعد الزلزال - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثارت التغيرات التي طرأت على جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية كهرمان مرعش التركية، حيث وقع الزلزال المدمر، حالة من القلق بعد تصاعد أعمدة الدخان منه.

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وعن الحدث الذي أثار قلق سكان المنطقة، قال مهندس الجيوفيزياء أحمد إركان عبر تويتر: “نظرا لأن الطاقة المنبعثة في زلزال M7.9 تعادل 1 ميجا طن (مليون طن) من مادة تي إن تي (500 قنبلة ذرية)، فقد تحركت طبقات الطين الحجري (الصهارة) على عمق 41 كم وشكلته في كهرمان مرعش، وشكلت بركانا يقذف البازلت الساخن عند 2000 درجة مئوية”.

 

وتابع إركان: “(الحمم البركانية) والرماد وبخار الماء والثلج الذي خرج من الصدع العميق الذي شكله الزلزال في جبل كوشكاياسي في كهرمان مرعش أذاب الثلج على الجبل وتدفق إلى سفح الجبل بسرعة 40 -60 كم / ساعة كسائل ساخن مع الوحل”.


في حين تسبب الدخان المتصاعد من جبل كهرمان مرعش جوكسون كوشكاياسي في عدم ارتياح، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو رماد البركاني في المنطقة.


وقالت إدارة الكوارث والطوارئ: “ملاحظاتنا تشير إلى عدم وجود تدفقات حمم بركانية أو رماد بركاني أو نفط أو غاز في المنطقة”.

 

لكن لم تقدم المؤسسة تفسيرا للصور التي تم تداولها بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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