وفاة أميركي في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بسبب سلسلة معدنية

وبحسب شرطة مقاطعة ناسو، وقع الحادث يوم الأربعاء في مركز "ناسو أوبن إم آر آي" بمدينة ويستبري، عندما دخل الرجل الغرفة أثناء خضوع أحد أقاربه للفحص، بعد سماعه صرخاته، متجاهلاً التحذيرات بعدم الدخول أو حمل أي أجسام معدنية.
قوة المغناطيس سحبت السلسلة بقوة إلى داخل الجهاز، ما أدى إلى إصابة الرجل بجروح بالغة، وتوفي لاحقًا في مستشفى نورث شور الجامعي.
وصرّح الدكتور تشارلز وينترفيلدت، مدير خدمات التصوير في المستشفى، أن "أي جسم معدني يمكن أن يتحول إلى طوربيد قاتل داخل مجال الجهاز"، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل غرف التصوير المغناطيسي.
ورغم ندرة مثل هذه الحوادث، شددت الطبيبة بايال سود على ضرورة توعية الزوار والمرضى بخطورة اصطحاب المعادن إلى هذه البيئة عالية الخطورة.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة المركز الطبي بشأن تفاصيل الحادث أو الإجراءات المتبعة.
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