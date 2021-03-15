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الإثنين، 15-03-2021 09:33 ص

درجة الحرارة المثالية.. 8 نصائح لخفض فاتورة الكهرباء عند تشغيل المكيف

man using air conditioner at home


الوكيل الاخباري - يضطر الكثيرون إلى تشغيل مكيف الهواء لفترات طويلة خلال فترة الصيف، ومع زيادة فترة البقاء في المنزل بسبب الوضع الوبائي العالمي، نجد أن ذلك ينعكس بشكل كبير على ارتفاع فاتورة الكهرباء.

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قدمت بوابة "أخبار اليوم" المصرية  8 نصائح من شأنها خفض استهلاك الكهرباء عند تشغيل مكيف الهواء.

1- إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل، وبالتالي توفير مجهود زائد على المكيف.

2- سد الثقوب التي قد يمر من خلالها الهواء الحار، بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.


3- إغلاق الستائر العازلة للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل.


4- الحرص على النظافة الدورية لمرشحات أجهزة المكيف، لأن المرشحات غير النظيفة تجعل المكيفات تستعلك مزيدًا من الطاقة.


5- غسل جهاز المكيف لدى مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف.


6- التأكد من وقف تشغيل المكيف عند الخروج من الغرفة أو المكتب.


7- تركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.


8- ضبط حرارة المكيف عند درجة 25 مئوية (75 فهرنهايت) وهي الدرجة المثالية للتبريد المريح لأداء الجهاز.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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