الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 31-03-2024 10:45 ص

'رائحة كريهة' تجبر طائرة أميركية على إخلاء جميع ركابها - فيديو

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الوكيل الإخباري - أجبرت رائحة قوية كريهة طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز الأميركية قبل إقلاعها على إخلائها من جميع الركاب، البالغ عددهم 226 راكبا في رحلة داخلية بين ولايتي نورث كارولاينا وفلوريدا.

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وتم استخدام الجسر لإجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم، وخلال هذه العملية أصيب أحد الركاب واحتاج لتدخل طبي.

وقال ركاب من الطائرة إن الأمر بدأ بإعلانات انطلقت وبدأت الأضواء تومض لإعلان "الإخلاء الآن".

من جانبها، أعلنت شركة "فرونتير إيرلاينز" مالكة الطائرة أنها ستزود جميع الركاب بقسائم بقيمة 200 دولار للرحلات المستقبلية، إضافة إلى فندق للمبيت، وفق صحيفة "مترو" البريطانية.

وقدم المتحدث باسم شركة الطيران اعتذارا للركاب، لافتا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادثة.

 

 

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