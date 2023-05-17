رائد الفضاء الإماراتي يوجه سؤالا لـ'الأذكياء فقط' - فيديو

الوكيل الإخباري - يواصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، تفاعله مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل محطة الفضاء الدولية، وهذه المرة بتوجيه سؤال لـ"الأذكياء ومحبي الفيزياء" بحسب تعبيره.



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وفي الفيديو الذي نشره عبر حسابه على "تويتر"، قال النيادي: "نرى الأشخاص الذين يتزلجون على الجليد يجمعون أيديهم حتى يدورو بسرعة، أو الناس اللي تقفز للغطس مثلا يضمون أيديهم ورجليهم كذلك ليدورو بسرعة. فلماذا؟".







وأجاب رائد الفضاء الإماراتي عن سؤاله عمليا، إذ دار لعدة مرات تارة وهو يضم ذراعيه ورجليه، ومرة أخرى وهو يمد جسده دون أي انحناء، حتى ظهر الفرق جليا بين الوضعين.



وأوضح النيادي خلال تطبيقه للوضعين، قائلا: "أبدأ بالدوران.. ربما تشوفون الحركة سريعة، لكن لو مديت جسمي تكون الحركة أبطأ".



هذا وينشط النيادي عبر "تويتر"، مشاركا متابعيه باستمرار كل ما تلتقطه عدساته، منها على سبيل المثال مقطع فيديو يرصد لحظة فصل المركبة الفضائية "سيغنس" المحملة بالنفايات من محطة الفضاء الدولية، وكيف تجري عملية حلاقة الشعر في الفضاء، وعملية تشكل الماء في الفضاء، كما التقط صورة لإمارة أبو ظبي من الفضاء.





روسيا اليوم

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