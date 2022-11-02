رحيله صدم محبيه.. شقيقة الشيف أسامة السيد تكشف سبب وفاته

الوكيل الإخباري - صدم خبر وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد عن عمر يناهز 65 عاماً، بعد صراع مع المرض، محبيه ومتابعيه في كل مكان.

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فقد تفاجأ جمهوره صباح اليوم بإعلان صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر رحيله، ليتساءل كثيرون عن هوية مرضه.



بدورها، كشفت شقيقة الراحل (خديجة) عن معاناة الشيف المصري من حساسية في الصدر، وقالت في تصريح لبرنامج "إي تي بالعربي"، أنه أصيب في الفترة الأخيرة بكورونا، مبينة أن وفاته كانت بسبب تداعيات المرض.



كذلك أوضحت أنه سيدفن في أميركا وليس في مصر، وقالت "أسامة السيد يعيش وأسرته في أميركا ووالدته دفنت أيضاً هناك، لهذا السبب سيدفن في الولايات المتحدة"، مبينة أنها هي فقط موجودة في القاهرة.



وطالبت محبيه في كل مكان بالدعاء له، وتذكر كل أعماله.



وكانت الصفحة الرسمية الخاصة بالشيف الشهير على "فيسبوك" أوردت صباح اليوم الثلاثاء خبر الوفاة دون أن توضح طبيعة المرض.



وكان السيد قد طلب من محبيه ومتابعيه في آخر تدوينة له على صفحته الخاصة في "فيسبوك" يوم 21 سبتمبر الماضي، الدعاء له في إشارة إلى تدهور حالته الصحية.



كما طالب الجميع بتذكره دوماً، معتذراً عن انقطاعه عنهم لفترة طويلة بسبب المرض، قائلاً: "أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن".

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