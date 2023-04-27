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الخميس، 27-04-2023 10:25 ص

لا يريد أن يموت صغيراً فخسر 152 كيلو من وزنه في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تعاني في من الناس من زيادة مفرطة في الوزن تعوقهم في أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ما يؤثر على جميع مناحي حياتهم.

وهذه قصة شاب حقق معجزة بقوة إرادته وإيمانه بنفسه، فقد شارك كول بروشاسكا، من ولاية كارولينا الجنوبية، صورا صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي لجسمه عقب خسارته للوزن.

وقال كول: "خسرت حوالي 152 كغ، معظم الناس لم تكن مؤمنة بي لكنني أؤمن بنفسي".

وتركت رحلة خسارة الوزن الشاقة التي عاشها كول جسده مترهلا بشكل لا يصدق، حيث كان وزنه قبل الرحلة حوالي 270 كغ.
 
وكتب على "تويتر": "لا أريد أن أموت صغيرا".

وواظب كول على اتباع حمية غذائية صحية وممارسة الرياضة بشكل يومي.

وحصل كول على دعم المتابعين، حيث قال أحدهم: "أنا متأكد من أن هذا مصدر إلهام كبير للآخرين".

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