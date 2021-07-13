روسيا تقترح منح العاملين غير المدخنين إجازة سنوية إضافية لمدة 10 أيام

الوكيل الإخباري- اقترح عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، سلطان خامزايف، منح العاملين غير المدخنين إجازة سنوية إضافية لمدة 10 أيام.

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ورأى صاحب المبادرة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن هذه العادة الضارة تخطف من العاملين ما يصل إلى ساعة عمل في اليوم. وبالتالي، يتم قضاء ما يقرب من 20 يوم عمل في التدخين في السنة الواحدة.



وقال خامزايف في مبادرته، "أقترح النظر في إمكانية إدراج حق العاملين غير المدخنين في الحصول على 10 أيام إضافية في الإجازة السنوية، بقانون العمل للاتحاد الروسي".



وشدد، على أن أرباب العمل ومؤسسات البلاد مضطرون لتحمل جميع التكاليف المرتبطة بتدخين العاملين، مشيرا إلى أن الحافز المتمثل في زيادة الإجازة السنوية سيكون دافعا للمدخنين للتخلي عن عادتهم هذه السيئة.

المصدر: روسيا اليوم