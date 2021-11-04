الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 09:52 ص

سائحان يابانيان جاهزان لرحلة فضائية يقودها طاقم روسي

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الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة مؤسسة «روس كوسموس»، أن السائحين اليابانيين، يوساكو مايزاوا، ومساعده ويوزو هيرانو، ومعهما رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

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جاهزون للرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم وأشار تقرير المؤسسة، إلى أن الحالة الصحية للطاقم، والطاقم الاحتياطي، المتكون من رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والسائح شون أوغيسو، جيدة، ويمكنهم المشاركة في الرحلة. 

 

المصدر - البيان 

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