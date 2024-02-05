سحب ثعبان سام من موزع مياه ثلاجة في أستراليا - صورة

الوكيل الإخباري - أصيبت امرأة أسترالية بالذهول يوم الخميس الماضي، عندما عثرت على ثعبان أسود ضخم يتدلى من موزع المياه في ثلاجتها.

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واكتشفت غيل أوريكت الثعبان، الذي يقدر طوله بحوالي 80 سم (31 بوصة)، في 13 يناير بمنطقة الترفيه الخارجية بمنزلها في Adelaide Hills.









To make it worse her son was bitten by a venomous snake when he was just 6 years old so this was extremely traumatic for her. This was in my friend’s fridge yesterday.To make it worse her son was bitten by a venomous snake when he was just 6 years old so this was extremely traumatic for her. pic.twitter.com/uGHNnlACP3 January 11, 2024

ويبدو أن الثعبان كان يبحث عن بعض الراحة من الحرارة الحارقة وانتهى به الأمر عالقا بعض الشيء في الثلاجة. ولحسن الحظ، حافظت غيل على هدوئها واتصل جيرانها بصياد ثعابين محترف.



وتعد الثعابين السوداء ذات البطون الحمراء (Pseudechis porphyriacus)، شائعة على الساحل الشرقي لأستراليا. وتعرف بأنها سامة، لكنها غير عدوانية ونادرا ما تعض ما لم يتم استفزازها.

روسيا اليوم

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