سلوكيات الطفل المزعجة تتحول إلى سلوكيات إيجابية فيما بعد

الوكيل الإخباري - كل طفل لديه سلوكيات مزعجة تعاني منها الأم وتحاول تقويمها طوال الوقت، ولكن هل تعلمين أن بعض هذه السلوكيات، قد تتحول إلى صفات إيجابية في شخصية طفلك مستقبلاً .



1- العناد يتحول إلى إصرار

إذا كنتِ تعانين من أن طفلك عنيداً، حيث يصر على فعل الشيء مهما حاولتِ نهيه عنه، ولا يتوقف عن المحاولات حتى يحصل على ما يريد، فإن هذا العناد مؤشر على أن طفلك سيصبح قوي الإرادة وأن شخصيته ستتميز بالإصرار، إصرار على المبادئ والأخلاق، مثابرة من أجل أسرته ومثابرة في الأزمات، سيكون جديراً بثقة الأشخاص الذين يعتمدون عليه، وسيثبت لنفسه أنه قادر على التغلب على العقبات بفضل إصراره وقوة إرادته.



2- مقاومة القوانين ستتحول إلى قدرة على القيادة

هل يثير طفلك جنونك عندما يتمرد على القوانين التي وضعتها؟ تماسكي، فإن طفلك المتمرد يتحول في المستقبل إلى قائد، فالقادة الرائعون لديهم القدرة على شق طريق جديد، ويجيدون الدفاع عن أنفسهم، وتحمل المسؤولية، وعدم مقارنة أنفسهم بالآخرين.



3- العواطف الزائدة تتحول في المستقبل إلى تعاطف

طفلك الذي لا يسيطر على عواطفه وانفعالاته، وتصيبه نوبات الغضب أو البكاء، إنه يمتلك الإخلاص في مشاعره، وهو ما يتحول في المستقبل إلى تعاطف مع الآخرين، وقدرة على التأثير في المجتمع لأنه ملهم.



4- الانتقاء يتحول إلى طموح

هل تشعرين بالملل وأحياناً بالغضب لأن طفلك انتقائي؟ إنه لا يقبل بأي شيء سوى ما يريد، حتى لو كان مجرد قميص يرتديه، هذا الطفل الذي لا يقبل بسهولة، ولا يوافق سوى على ما يرغب به، ويظل يطارد رغباته حتى يحصل عليها، سيتحول في المستقبل إلى شخص طموح، يطارد أحلامه حتى يحققها، سوف يكون لديه معايير شخصية عالية، وضمير، وأخلاقيات عمل قوية، وروح مبادرة.



5- التهور يتحول إلى شجاعة

تماماً مثلما لا يخشى طفلك من المغامرات الخطيرة رغم تحذيراتك، فإنه أيضاً لن يخشى شق طريقه في المستقبل مهما بدا صعباً أو محفوفاً بالمخاطر، نظراً لامتلاكه بوصلة داخلية قوية، وشخصية قيادية، لأنه أثبت لنفسه منذ طفولته أنه قادر على القيام بالأشياء الصعبة، لقد اعتاد كسر الحدود بشاعة، ولن يخشى الاستمرار في ذلك.

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المصدر - نواعم