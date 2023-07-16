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الأحد، 16-07-2023 12:01 م

شابان إيطاليان يخدعان سيارة إسعاف للاستفادة من النقل

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الوكيل الإخباري - تظاهر شابان إيطاليان لا يملكان وسيلة نقل بأن أحدهما يعاني وعكة صحية لكي يجعلا سيارة إسعاف تتولى نقلهما إلى المكان الذي كانا يقصدانه.

وقد صوّرا وقائع خدعتهما وبثّاها على شبكات التواصل الاجتماعي، على ما أفادت الشرطة . 

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وانتشر مقطع الفيديو الذي صوّراه على نطاق واسع عبر «تيك توك» في يوم واحد وحظيَ بأكثر من 50 ألف مشاهدة، وقد أرفقاه بتعليق يؤكد خدعتهما بصورة قاطعة جاء فيه: «عندما تكون في الريف ولا توجد وسائل نقل عام».


وما يشكّل تأكيداً إضافياً أن أحدهما قال في مستهل المقطع «نحن تائهان وسط الريف، والآن نحلّ المشكلة». وما كان منهما إلا أن اتصلا بهيئة خدمات الإنقاذ ادّعيا في اتصالهما أن أحدهما أغمي عليه بسبب ضربة شمس، فيما بدا وهو يضحك خلال المكالمة.


وصوّر الشابان كل وقائع عمليتهما الاحتيالية.


وانتهت رحلتهما في وحدة الطوارئ بأحد المستشفيات التي ما لبثا أن غادراها طبعاً بعد بضع دقائق.


وتمكنت شرطة ريتشوني من التعرّف بفضل مقطع الفيديو على الشابين.

 

 

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