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الأحد، 07-04-2024 10:43 ص

شاهد اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركتا طيران "فيرجن أتلانتيك"، والخطوط الجوية البريطانية، أن طرف جناح طائرة تابعة للشركة الأولى، لم يكن على متنها ركاب، اصطدم بطائرة متوقفة تابعة للثانية أثناء قطرها على أرض مطار هيثرو في لندن، يوم السبت.

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وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بالمسافرين، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب، وإنه لا يتوقع استمرار تأثير هذا الحادث على أي من عملياته، مؤكداً أنه يتعامل مع الحادث بالتعاون مع خدمات الطوارئ وشركتي الطيران.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية، في بيان، أن "فرقها الهندسية تقيّم طائراتها، ووفرت طائرة بديلة للحد من أثر الحادث على عملائها"، فيما قالت "

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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