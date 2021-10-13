شاهد ...التركية رميسة جيلجي أطول امرأة على قيد الحياة بـ 215.16 سم

الوكيل الإخباري - كشفت غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم، عن لقب أطول امرأة على قيد الحياة وهو من نصيب المواطنة التركية رُمَيْسة جيلجي والتي بلغ طولها 215.16 سم (7 أقدام و7 إنش).



وقد حملت جيلجي رقماً قياسياً سابقاً بعمر 17 عاماً عندما تم توثيقها في العام 2014 باعتبارها أطول مراهقة على قيد الحياة.



وتعاني جيلجي من (متلازمة ويفر)، وهي حالة نادرة للغاية تؤدي إلى نمو بدني متسارع إضافة إلى تحديات أخرى بما في ذلك نمو الهيكل العظمي. ومنذ تحقيقها للقبها السابق، استخدمت جيلجي منصاتها عبر التواصل الاجتماعي لتوعية المجتمع حول الحالات الطبية النادرة مثل حالتها.



وفي عمر 24 عاماً، تمت إعادة قياس رُمَيْسة وتوثيقها باعتبارها أطول امرأة على قيد الحياة. "فخورة وفريدة من نوعي" هي الكلمات التي استخدمتها جيلجي للتعبير عن فرحها بالحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية، كما عبرت عن شعورها بالخصوصية كونها المرأة الوحيدة في العالم بهذا الطول.

اضافة اعلان



عادة ما تكون رُمَيْسة مقيدة بالكرسي المتحرك ولكنها تستطيع المشي باستخدام المشاية وتقول إن طولها يثير اهتمام الناس عندما يمرون بها في الشارع، لكن معظمهم طيبون وداعمون خاصة في لقائهم بها للمرة الأولى.









المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة