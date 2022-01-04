الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

انخفاض أسعار الذهب محليا

مركز الأزمات عن أوميكرون: يختلف عن بقية المتحورات

استطلاع الوكيل: 66% يرون أن عام 2021 كان سيئاً

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

انطلاق المعرض الأردني للتجارة والخدمات في دمشق

وفيات الثلاثاء 4-1-2022

السير: 422 حادثاً خلال 24 ساعة

الأردن الثاني عربياً بإصابات كورونا

كيف تُحسَب كلفة شراء مدة الخدمة بالضمان الإجتماعي ؟

الثلاثاء، 04-01-2022 10:14 ص

شاهد...بالوعة تنظيف الأرض الهائلة في القطب الجنوبي

image


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة عما وصفته بـ"بالوعة كربون" عملاقة موجودة في المحيط الجنوبي لكوكب الأرض، الأمر الذي يؤكد أن المحيط الجنوبي له تأثير مهم وكبير بالنسبة لانبعاثات الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري ويعمل كمنظف للغلاف الجوي.

اضافة اعلان

 

وأشارت الملاحظات الجديدة المسجلة من الطائرات البحثية إلى أن المحيط الجنوبي يلعب دور "بالوعة هائلة" تعمل على تنظيف وامتصاص كمية كبيرة جدا من الكربون من الغلاف الجوي أكثر بكثير من تلك الكمية التي يطلقها المحيط.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1596264358727_G0B2S3TGN.1-1

ملكة جمال الكون تعاني من أعراض فريدة لفايروس كورونا - صور

Doc-P-903422-637768227513086735

حدث نادر... ولادة توأم في عامين مختلفين في كاليفورنيا

image (1)

شاهد...نجاة سعودي من الانزلاق في مجرى سيل

2022-637768081857634679-763

أكبر معمرة يابانية في العالم احتفلت بعيد ميلادها الـ 119 عام

604c9d574236046f5032ad76

شاهد...فهد يجتاز سور منزل ويخطف كلبا في الهند

ميزان-لقياس-الوزن2

أمريكية تفقد 100 كيلو من وزنها خوفا من الموت - صورة

أخبار متعلقة
61d2a7774c59b741ca38cc74

علماء يكشفون عن أدلة جديدة للعيش على توأم الأرض

0629f632-908c-4c49-8c7b-fc1d96996ba8_16x9_1200x676

كويكب يمر قرب الأرض اليوم.. ويتحول لكرة نارية أثناء تحطمه