شاهد حالة ذعر على متن طائرة بسبب صعوبة هبوطها بمطار في السعودية

الوكيل الإخباري - أثارت المطبات الهوائية خلال هبوط طائرة في مطار القريات حالة من الخوف والهلع بين الركاب.
ووثق أحد الاشخاص الفيديو من داخل الطائرة، حيث يظهر كيف حاول كابتن الطائرة الهبوط أكثر من مرة قبل أن ينجح في الهبوط في المرة الرابعة.
وبعد نجاح الكابتن في الهبوط، عبر الركاب عن ارتياحهم وسعادتهم بالوصول بسلامة إلى الأرض، وشكروا الله على سلامتهم، فيما بكت بعض السيدات كما يظهر في الفيديو.
متداول :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 19, 2023
حالة ذعر وخوف تصيب ركاب طائرة في مطار القريات 😰! pic.twitter.com/QHf9XxaK9x
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