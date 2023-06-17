السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 02:13 م

شاهد زلة لسان جديدة لـ بايدن تضعه في موقف محرج

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الوكيل الإخباري - في مقطع فيديو، وجد الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه في ورطة بعدما ختم خطابه حول الأسلحة النارية في كونيتيكت بعبارة “حفظ الله الملكة”.

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وكانت تلك العبارة مفاجئة للحاضرين، إذ أن بايدن كان يتحدث عن ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.

وأكد المكتب الصحفي في البيت الأبيض أن هذه العبارة كانت آخر ما تحدث به الرئيس، وأن صحفيي البيت الأبيض لم يكونوا يعرفون السبب وراء تحدثه بهذا اللفظ.


يجب الإشارة إلى أن تلك العبارة لا تناسب السياق الذي كان يخطب به بايدن حول الأسلحة النارية.

 

 

المرصد 

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