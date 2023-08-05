شاهد سمكة قرش تسبح بجانب أشخاص.. تجمدوا من الرعب في أمريكا

الوكيل الإخباري - ما زالت مقاطع الفيديو التي تظهر أسماك القرش وهي تسبح وتمر بالقرب من الشواطئ التي يملأها المصطافون حول العالم، تتصدر عناوين الأخبار في كل مكان.

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وفي مشهد جديد يحبس الأنفاس، التقطت طائرة بدون طيار الأسبوع الماضي مشاهد لمجموعة من الأشخاص (المحظوظين) يشاهدون سمكة قرش تسبح باتجاههم مباشرة وهم يقفون في حالة ذهول دون أن يحركوا ساكناً لربما من هول الصدمة في المياه الضحلة قبالة سواحل بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأميركية.



كما أظهرت اللقطات سمكة القرش من نوع “المطرقة”، وهي تسبح باتجاه المجموعة، التي تقف في المياه التي يصل ارتفاعها إلى خصرهم، إلا أنه فجأة قرر القرش الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه غير ضار بالبشر، تغيير مساره.



وفيما تجمد الأشخاص من هول الصدمة وسط الماء فإن أحدهم كان يرفع هاتفه في محاولة لتصوير لحظة تاريخية وربما هي الأخطر في حياته، وهو يرصد جزءا من القرش أمامه.

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