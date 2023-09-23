شاهد سيارة تدخل في أحد الصيدليات بسبب السرعة في السعودية

الوكيل الإخباري - دخلت سيارة في أحد صيدليات النهدي بسبب سرعة قيادة السيارة ومسك الجوال أثناء السير وعدم الانتباه للطريق في السعودية .
وكشف مقطع فيديو عن الحادث الأليم، وأظهر السيارة بعد الحادث والضرر الذي لحق بها، ولم يعرف حتى الآن حال من كان بداخلها .
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا وحذّر رواد مواقع التواصل من قيادة السيارة بسرعات عالية وعدم الانتباه للطرقات، مؤكدين أن ذلك يخلف عنه حادث محقق.
انباء متداولة ..اصطدام سيارة مسرعة في صيدلية تسبب خسائر مادية و جسمية بعد تحطمها— نورة الحربي (@n_alharbi112) September 22, 2023
السبب هو السرعة وامساك الجوال #بن_سلمان_يعترف_بالتطبيع #ارتفاع_فواتير_الكهرباء pic.twitter.com/1bFd3T42ri
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