شاهد سيارة تدخل في أحد الصيدليات بسبب السرعة في السعودية

الوكيل الإخباري - دخلت سيارة في أحد صيدليات النهدي بسبب سرعة قيادة السيارة ومسك الجوال أثناء السير وعدم الانتباه للطريق في السعودية .

اضافة اعلان



وكشف مقطع فيديو عن الحادث الأليم، وأظهر السيارة بعد الحادث والضرر الذي لحق بها، ولم يعرف حتى الآن حال من كان بداخلها .



ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا وحذّر رواد مواقع التواصل من قيادة السيارة بسرعات عالية وعدم الانتباه للطرقات، مؤكدين أن ذلك يخلف عنه حادث محقق.



السبب هو السرعة وامساك الجوال #ارتفاع_فواتير_الكهرباء pic.twitter.com/1bFd3T42ri انباء متداولة ..اصطدام سيارة مسرعة في صيدلية تسبب خسائر مادية و جسمية بعد تحطمهاالسبب هو السرعة وامساك الجوال #بن_سلمان_يعترف_بالتطبيع September 22, 2023

صدى