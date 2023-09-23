السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 11:59 ص

شاهد سيارة تدخل في أحد الصيدليات بسبب السرعة في السعودية

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الوكيل الإخباري - دخلت سيارة في أحد صيدليات النهدي بسبب سرعة قيادة السيارة ومسك الجوال أثناء السير وعدم الانتباه للطريق في السعودية .

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وكشف مقطع فيديو عن الحادث الأليم، وأظهر السيارة بعد الحادث والضرر الذي لحق بها، ولم يعرف حتى الآن حال من كان بداخلها .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا وحذّر رواد مواقع التواصل من قيادة السيارة بسرعات عالية وعدم الانتباه للطرقات، مؤكدين أن ذلك يخلف عنه حادث محقق.

 

 

صدى

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