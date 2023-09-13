شاهد لقاء مؤثر بين أم و ابنتيها بعد فراق 17 سنة في احدى الدول

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة لقاء أم وابنتيها بعد فراق 17 عاما.
وأظهر الفيديو الفتاتين تنتظران وصول والدتهما داخل صالة المطار، وكان برفقتهما شاب أشار إلى الأم فور رؤيتها.
وأبان الفيديو الفتاتين تتجهان ناحية والدتهما التي قامت باحتضانهما بشدة، وهي تبكي.
وفي نهاية الفيديو، ظهرت صورة للأم مع ابنتيهما وهما في مرحلة الطفولة.
لقاء مؤثر بين أم و ابنتيها بعد فراق 17 سنة💔. pic.twitter.com/we8rsdZ8MG— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 12, 2023
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة