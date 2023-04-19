شاهد.. قفزوا من النوافذ هرباً من حريق التهم مستشفى ببكين

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد قتلى حريق اندلع في مستشفى ببكين إلى 29 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادثة من بين الأسوأ في مستشفيات العاصمة منذ 20 عاما على الأقل، إذ أودت بحياة 26 مريضاً وأسفرت عن إصابة العشرات.

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وتضمنت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأفراد يستخدمون شراشف مربوطة لتسلق الجدران هرباً من الدخان واللهب بعد اندلاع الحريق في مستشفى تشانغ فنغ أمس الثلاثاء.

وأفاد شهود أنه يمكن رؤية النوافذ المكسورة وعليها آثار الحريق في موقع الحادث، حيث انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة وكان بعضهم يرتدي ملابس عادية .



بدورهم، قال مسؤولون في إفادة صحافية، اليوم الأربعاء، إن كل القتلي الذين وصل عددهم إلى 29 كانوا من المرضى فيما عدا ثلاثة أشخاص، وأُخمد الحريق في نصف ساعة.



وتحقق السلطات في الحريق الأسوأ في بكين منذ عام 2002 على الأقل، عندما أسفر حريق في مقهى للإنترنت عن مقتل 25 شخصا.

مادة طلاء وراء الحريق

وقال مسؤولون إن الفحوصات الأولية أظهرت إن الحريق، الذي ألحق الكثير من الضرر بجناح للمرضى أصحاب الحالات الحرجة، نشب بسبب مادة طلاء قابلة للاشتعال في جناح قيد التجديد.



ووجدت رويترز أنه بحلول، اليوم الأربعاء، تعرضت منشورات عديدة تنتقد الحريق على تطبيق وي تشات للتواصل الاجتماعي للرقابة والحذف.

21 لقوا حتفهم

وكتب شخص في منشور على التطبيق، فيما بعد "استغرقت عملية الإنقاذ في مكان الحادث ثلاث ساعات ونصف، ولكن عرف الناس أن 21 لقوا حتفهم جراء الحريق بعدما تجاوزت الساعة الثامنة مساء".



وفي الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، قال مسؤولون في الإفادة الصحافية إنه لا يزال هناك 39 مصابا بالمستشفى بينهم ثلاثة في حالة حرجة و18 إصاباتهم خطيرة.





Atleast 21 people's death and many people's injured.



TELEGRAM JOIN 👉 pic.twitter.com/PrIPeDCpPf BREAKING: Massive fire at hospital in Beijing, China 🇨🇳Atleast 21 people's death and many people's injured.TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq April 18, 2023

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