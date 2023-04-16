الأحد 16-04-2023
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الأحد، 16-04-2023 09:57 ص

شاهد.. لحظة إسعاف معتمر في المسجد الحرام

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الوكيل الإخباري - نال مقطع فيديو لفرقة إسعافية تركض سريعاً في “المسعى” لإنقاذ حالة مرضية في المسجد الحرام، إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.


وانتشر المقطع الذي ظهرت فيه جهود متطوعي ومسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي لإنقاذ الأرواح وخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف، بشكل واسع تحت وسم #سفراء_الحرم.

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وأوضح رواد منصات التواصل في تغريداتهم أن إنقاذ حياة ضيف من ضيوف الله وسلامته هو تشريف عظيم، كما قالوا: فخورين بالمتطوعين والعاملين في بيت الله الحرام من المسعفين وغيرهم، داعين الله أن يكتب لهم الأجر ويعينهم على جهودهم الرائعة.

 

 

صدى 

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