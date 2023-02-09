شاهد لحظة سقوط نيزك فجأة في السعودية

الوكيل الإخباري - أظهر فيديو متداول، سقوط نيزك في الدوادمي شمال غرب الرياض، الأمر الذي أثار حالة من الهلع بين متداوليه.



وبدا في الفيديو، سقوط النيزك بشكل مفاجئ على الأرض وتناثرت أجزاءه.

يذكر أن الجسم عبارة عن نيزك حجري كبير الحجم اخترق ودخل الغلاف الجوي للأرض، ومر في سماء المملكة.

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