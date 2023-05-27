السبت 27-05-2023
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السبت، 27-05-2023 12:59 م

شاهد هجوم كلب ضال على طفل في السعودية يتسبب في إصابته بجروح

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الوكيل الإخباري - تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لهجوم من كلب ضال في حي الملك فهد بمحافظة القريات بمنطقة الجوف في السعودية ، وفقًا لوالد الطفل، جمعة العنزي.

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وقد تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أصيب بجروح نتيجة الهجوم، لكنه بصحة وعافية الآن.

 

وعبر والد الطفل عن امتنانه للجهات الطبية التي قدمت العلاج لابنه، كما طالب بضرورة التعامل مع الكلاب الضالة في الحي من قبل الجهات المختصة، حيث إن سكان الحي يشعرون بالقلق إزاء وجود تلك الحيوانات التي تهدد أطفالهم خارج المنزل .


وأعرب عن أمله في أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بشكل فعال لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

 

 

 

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